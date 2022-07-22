МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу завершили торги преимущественно снижением, поскольку общая тендеция рынков к неопределенности оказала негативное влияние, свидетельствуют данные торгов. Нефть а-ля рюс: Китай распробовал санкционку

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,06% — до 3269,97 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,38%, до 2185,41 пункта, гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,17%, до 20609,14 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,66%, до 2393,14 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,04%, до 6791,5 пункта, японский Nikkei 225 поднялся на 0,4%, до 27914,66 пункта.

Азиатские котировки в основном снизились по итогам пятницы, поскольку рынки оценивают глобальное состояние экономики. Сохраняющиеся признаки рецессии в связи с высокой инфляцией, случаи заражения коронавирусом и "ястребиная" политика центробанков оказывают негативный эффект на рынки.

На следующей неделе, 27 июля, Федеральная резервная система США объявит свое решение по монетарной политике. 77,5% аналитиков, опрошенные CME Group, ожидают, что регулятор повысит учетную ставку на 75 базисных пунктов.

Поддержку японскому индексу оказали данные по стране. Так, годовая инфляция в стране в июне замедлилась до 2,4% с 2,5% в мае. А базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость продуктов питания, выросли в годовом выражении на 2,2%, что совпало с прогнозом аналитиков.