МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торгов в пятницу растет по индексу Мосбиржи на 2% на фоне риторики ЕС по санкциям и снижении ставки ЦБ, РТС колеблется у уровня предыдущего закрытия, следует из данных торговой площадки. Банк России оценил взаимосвязь текущего курса рубля и цен

Индекс Мосбиржи к 15.33 мск рос на 2%, до 2094,8 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,05%, до 1142,76 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растет на 1,08 рубля, до 57,73 рубля, евро — на 91 копейку, до отметки 58,16 рубля.

"Индекс Мосбиржи сегодня растет после вчерашнего обновления минимумов, этому способствует относительно мягкая риторика ЕС по санкционному режиму, а также резкое снижение ключевой ставки сразу на 150 базисных пунктов ЦБ РФ", — считает Дмитрий Александров из ИК "Иволга Капитал".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В лидерах роста — акции "Яндекса" (+5%), АФК "Системы" (+4,63%), "Распадской" (+4,21), "Новатэка" (+3,73%), "Роснефти" (+3,44%), "Лукойла" (+3,01%), Сбербанка (+2,2%), "Татнефти" (+2,26%), расписки TCS Group (5,71%), "О'Кей" (+4,35%).

Аналитики из "Фридом Финанс" отмечают, что бумаги "Яндекса" дорожают, отыгрывая новость о том, что эмитент станет оператором рекламных данных в "Рунете" уже к осени. За эту функцию компания будет взимать плату.

"Котировки "Лукойла", по всей видимости, реагируют на повышение мировых нефтяных цен. К слову, в отсутствие инфоповода растут также акции "Роснефти" ", — дополняют эксперты.

Анна Михайлова из УК "Игносстрах-Инвестиции" уточняет, что в лидерах роста сегодня акции нефтяных компаний на позитиве от данных Минэнерго об увеличении добычи нефти в первом полугодии 2022 года на 3,4% и росте объема производства нефтепродуктов, также позитивно воспринимаются переговоры президента РФ Владимира Путина с принцем Саудовской Аравии касательно ситуации на рынке нефти.

Лидерами снижения являются бумаги Polymetal (-5,1%), "Полюса" (-3,11%), ТМК (-1,26%), "Иркута-3" (-1,03%), "Русала" (-0,91%).

"Наиболее существенное снижение котировок сегодня заметно в акциях золотодобытчиков "Полюс" и Polymetal после недавнего принятия очередного пакета санкций, который, в том числе, включает частичный запрет на импорт золота из России", — добавляет Михайлова.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"С технической точки зрения на дневном графике индекс Мосбиржи отжался от значимой поддержки на уровне 2050, и в краткосрочной перспективе положительный импульс может сохраниться", — полагает Зарина Саидова из ФГ "Финам".

Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие текущей сессии: зона 2000–2140 пунктов. Ориентир для РТС: коридор 1100–1200 пунктов, отмечают аналитики из "Фридом Финанс".

"Слабая динамика сырья остается одной из главных внешних угроз для рублевых активов. Высокая стоимость сырьевых товаров защищает их от большой геополитической неопределенности, создающей значительные санкционные и экономические риски. На фоне замедления мировой экономики и ужесточения монетарной политики центробанков, борющихся с высокой инфляцией, увеличивается угроза ослабления сырьевого спроса", — полагает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Он прогнозирует, что если ситуация на мировых рынках серьезно не ухудшится, а рубль не возобновит активное укрепление, индекс Мосбиржи может предпринять еще одну попытку закрепиться над уровнем 2100 пунктов.