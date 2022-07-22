МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу преимущественно растут на корпоративных новостях, свидетельствуют данные торгов. Названы две ошибки США, которые сделают нефть в полтора раза дороже

По состоянию на 16.49 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,14% — до 32080,23 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,1%, до 12056,93 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 рос на 0,18%, до 4007,44 пункта.

Американские инвесторы наблюдают за сезоном финансовой отчетности компаний за второй квартал. Рынки пытаются оценить влияние на доходы компаний ряда негативных факторов, таких как геополитические риски, высокая инфляция и "ястребиная" политика центробанков.

Ранее в пятницу свои результаты опубликовали American Express Co. и Twitter. Первая сообщила о рекордной выручке и повысила прогнозы на весь год. Twitter также отчитался о росте прибыли в первом полугодии, но при убытках во втором квартале.

"Это все еще очень ранние дни, но мы уже видели многочисленные случаи неожиданностей доходов, вызванных аргументом "все не так плохо, как мы опасались". Конечно, это облегчение, но, конечно, не повод для устойчивого восстановления", — сказал агентству Блумберг старший рыночный аналитик Oanda Крейг Эрлам (Craig Erlam).