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Российский рынок акций вырос на 2,1%
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Российский рынок акций по итогам пятницы уверенно вырос на 2,1% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 2,21%,... ПРАЙМ, 22.07.2022
акции, рынки, экономика, новости, торги, российский рынок акций
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам пятницы уверенно вырос на 2,1% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 2,21%, до 2096,75 пункта, долларовый индекс РТС подрос на 1,69%, до 1161,47 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи опустился на 0,61%, РТС не изменился и остался на значениях конца предыдущей недели, также следует из динамики торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" к 18.56 мск рос на 49 копеек, до 57,14 рубля, курс евро — на 85 копеек, до 58,1 рубля.