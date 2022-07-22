МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам пятницы уверенно вырос на 2,1% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Курс доллара вырос на 64 копейки, евро — на 1,05 рубля

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 2,21%, до 2096,75 пункта, долларовый индекс РТС подрос на 1,69%, до 1161,47 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи опустился на 0,61%, РТС не изменился и остался на значениях конца предыдущей недели, также следует из динамики торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.56 мск рос на 49 копеек, до 57,14 рубля, курс евро — на 85 копеек, до 58,1 рубля.