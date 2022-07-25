МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром умеренно снижается в ожидании итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Евро умеренно дешевеет к доллару перед публикацией немецкой макростатистики

По состоянию на 8.51 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 5,4 доллара, или на 0,31%, до 1722 долларов за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,99% — до 18,433 доллара за унцию.

В среду будут опубликованы решения ФРС, по данным CME Group большинство аналитиков ждет повышения учетной ставки до 2,25-2,5% с 1,5-1,75%. В июне регулятор уже повысил ставку на 75 базисных пунктов.

Ужесточение монетарной политики в США позитивно для доллара. А с начала июля золото подешевело уже на 4,7%. Глава финансовой компании Money Crashers Эндрю Шраге (Andrew Schrage), которого цитирует агентство Market Watch, считает, что цены на золото в июле продолжают изменяться противоположно динамике курса доллара.

Укрепление доллара делает более прибыльными инвестиции в долларовые активы, в частности, в гособлигации США, а они конкурируют с драгметаллом в качестве направления "безопасных" инвестиций.