МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник утром растет, свидетельствуют данные торгов. Золото дешевеет на ожиданиях итогов заседания ФРС США

По состоянию на 9.00 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,23%, до 3,331 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

Котировки меди продолжают расти. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам предыдущих торгов стоимость тонны меди с поставкой через три месяца увеличилась на 1,78%, до 7452,5 доллара, алюминия — на 2,27%, до 2475,5 доллара, цинка — на 1,92%, до 2992,5 доллара.

А по итогам всей прошлой недели цены на медь выросли на 2,4%, в основном за счёт ослабления доллара. Трейдеры также продолжают следить за экономической ситуацией в мире.

На эту ситуацию могут повлиять решения Федеральной резервной системы США, что также может отразиться на динамике цен промышленного металла. По данным CME Group большинство аналитиков ждет повышения учетной ставки в среду до 2,25-2,5% с 1,5-1,75%.