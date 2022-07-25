МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник утром растет, свидетельствуют данные торгов.

Золотые слитки

Золото дешевеет на ожиданиях итогов заседания ФРС США

По состоянию на 9.00 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,23%, до 3,331 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

Котировки меди продолжают расти. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам предыдущих торгов стоимость тонны меди с поставкой через три месяца увеличилась на 1,78%, до 7452,5 доллара, алюминия — на 2,27%, до 2475,5 доллара, цинка — на 1,92%, до 2992,5 доллара.

А по итогам всей прошлой недели цены на медь выросли на 2,4%, в основном за счёт ослабления доллара. Трейдеры также продолжают следить за экономической ситуацией в мире.

На эту ситуацию могут повлиять решения Федеральной резервной системы США, что также может отразиться на динамике цен промышленного металла. По данным CME Group большинство аналитиков ждет повышения учетной ставки в среду до 2,25-2,5% с 1,5-1,75%.