МОСКВА, 25 июля — ПРАЙМ. Китайский юань в понедельник снизился против доллара США, так как случаи заражения COVID-19 в Шанхае продолжали довлеть над настроениями инвесторов в преддверии ключевых событий внутри страны и за ее пределами, сообщило агентство Рейтер. Евро умеренно дешевеет к доллару перед публикацией немецкой макростатистики

Инвесторов тревожит возможность широкомасштабного сбоя экономической активности, после то как власти девяти районов Шанхая распорядились о тестировании граждан на COVID-19 tests 26-28 июля в связи с эпизодическими случаями заражений.

"Учитывая перспективу ухудшения настроений из-за ситуации вокруг COVID в Китае и неопределенность на китайском рынке недвижимости, можно ожидать, что в краткосрочной перспективе юань будет оставаться под давлением", — говорит Ли Линь из MUFG Bank.

Ли имеет в виду недавний ипотечных бойкот, спровоцированный растущим числом покупателей жилья, отказавшихся платить по кредитам, использованным для покупки недостроенного жилья.

Перед открытием рынка Народный банк Китая установил срединный курс для национальной валюты на уровне 6,7543 юаня за доллар против 6,7522 юаня в пятницу. На континентальном рынке пара начала день на уровне 6,7554, а в середине дня торговалась по 6,7560.