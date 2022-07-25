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https://1prime.ru/Financial_market/20220725/837593115.html
Российский рынок акций снижается на старте торгов понедельника
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. Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника перешел к небольшому снижению по индексу Мосбиржи на 0,02% после позитивного старта, следует из данных торговой... ПРАЙМ, 25.07.2022
индексы, рынки, новости, индекс ртс, индекс мосбиржи, российский рынок акций
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника перешел к небольшому снижению по индексу Мосбиржи на 0,02% после позитивного старта, следует из данных торговой площадки.
Индекс Мосбиржи к 10.05 мск уменьшался на 0,02% — до 2096,32 пункта, индекс РТС снижался — на 1,2%, до 1147,59 пункта.