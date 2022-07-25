МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника перешел к небольшому снижению по индексу Мосбиржи на 0,02% после позитивного старта, следует из данных торговой площадки. Курс рубля слабеет к доллару и растет к евро в начале торгов понедельника

Индекс Мосбиржи к 10.05 мск уменьшался на 0,02% — до 2096,32 пункта, индекс РТС снижался — на 1,2%, до 1147,59 пункта.