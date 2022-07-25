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https://1prime.ru/Financial_market/20220725/837593156.html
Курс рубля слабеет к доллару и растет к евро в начале торгов понедельника
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. Рубль в начале торгов понедельника слабеет к доллару и растет к евро: доллар торгуется у 57,4, евро — около 58 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами... ПРАЙМ, 25.07.2022
валюта, рынки, новости, курс доллара, курс евро, курс рубля
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов понедельника слабеет к доллару и растет к евро: доллар торгуется у 57,4, евро — около 58 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.09 мск рос на 8 копеек — до 57,37 рубля, евро дешевел на 34 копейки, до 57,96 рубля.