МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов понедельника слабеет к доллару и растет к евро: доллар торгуется у 57,4, евро — около 58 рублей, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций снижается на старте торгов понедельника

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.09 мск рос на 8 копеек — до 57,37 рубля, евро дешевел на 34 копейки, до 57,96 рубля.