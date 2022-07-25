МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе начали торговую неделю умеренным ростом и пока удерживаются выше 1700 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Глава ЕК призвала готовиться к полной остановке поставок газа из России

Фьючерсные контракты на поставку газа в августе открыли торговую сессию у отметки 1680 долларов за тысячу кубометров (−0,5% к расчётной цене пятницы — 1686 долларов) и через несколько минут перешли к умеренному росту, пока в 9.35 мск не приблизились к рубежу в 1730 долларов за тысячу кубометров (+2,6%). Затем котировки снизились примерно до 1690 долларов, после чего вновь выросли и в последние минуты удерживаются у отметки в 1720 долларов за тысячу кубометров.

Расчётная цена на газ на европейской бирже в июле составляет в среднем почти 1735 долларов за тысячу кубометров. Это в несколько раз выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Исторические максимумы газовые котировки обновили четыре месяца назад — из-за опасений запрета на российские энергоресурсы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта, а расчётная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.