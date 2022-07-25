МОСКВА, 25 июля — ПРАЙМ. Пара британский фунт/доллар США в понедельник держится в районе 1,20, в то время как трейдеры обеспокоены перспективами британской валюты после выхода удручающих экономических данных и перед ожидающимся на этой неделе повышением ключевой процентной ставки ФРС, сообщило агентство Рейтер. Курс юаня упал к доллару на коронавирусных опасениях инвесторов

Пара фунт/доллар торгуется около отметки 1,2005, то есть немного ниже пятничного максимума 1,2064, который был самым высоком уровнем почти за три недели. Пара евро/фунт торгуется почти без изменений, по 0,8502.

"Постковидное восстановление британской экономики отстает от восстановления других экономик G10, и инфляция здесь, вероятно, окажется устойчивее из-за Brexit, что еще больше усложнит задачу Банка Англии", — отмечается в записке для клиентов Citibank.

Судя по представленным на прошлой неделе результатам опросов, рост деловой активности в Великобритании в июле был минимальным за 17 месяцев, а инфляционное давление снизилось.

Британия испытывает давление со стороны инфляции, которая в значительной степени обусловлена заоблачными ценами на топливо.

Несмотря на проблемы, с которыми сталкиваются компании и потребители, широко ожидается, что 4 августа Банк Англии повысит ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов.

Судя по последним данным, объем коротких позиций по фунту составляет 4,3 млрд долларов, то есть он не очень далеко ушел от достигнутого в мае почти двухлетнего пика 6,2 млрд долларов.

По мнению инвесторов, на двухдневном заседании, которое завершится в среду, ФРС повысит свою ставку еще на 75 базисных пунктов.