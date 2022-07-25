МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Рубль в понедельник падает третью торговую сессию подряд против доллара и евро, продолжая отыгрывать ожидания и последовавшее неожиданное решительное снижение ЦБ РФ ключевой ставки – сразу на 1,5 процентного пункта до 8% годовых, считают эксперты. Объемы торгов юанями второй день подряд превышают показатели по евро. Консенсус-прогноз: курс рубля к концу года снизится до 70 за доллар

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.43 мск рос на 75 копеек, до 58,04 рубля, евро — на 79 копеек, до 59,09 рубля.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом рос на 7 копеек до 8,65 рубля, а объем торгов им составлял 62,5 миллиарда рублей против 46,2 миллиарда по евро и 100,6 миллиарда по доллару.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ МЯГКОСТИ ЦБ

Курс российской валюты в начале недели остается под влиянием мягкости ЦБ РФ в плане денежно-кредитной политики и падает уже третий торговый день подряд.

Давление на российскую валюту оказывает неожиданно резкое снижение ключевой ставки ЦБ по итогам пятничного заседания сразу на 1,5 процентного пункта до 8% годовых, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Такой шаг направлен в том числе на возвращение курса рубля к более низким экономически обоснованным уровням. К тому же мягкая монетарная политика является одним из главных факторов ослабления любой национальной валюты",- говорит он.

Стоимость нефти упала утром ниже психологически значимого уровня 100 долларов за баррель сорта Brent и торговалась днем около 99 долларов, что оказывало давление на рубль.

Колебания нефтяных котировок в основном обусловлены ожиданиями итогов заседания ФРС США при отсутствии более фундаментальных факторов. В случае резкого повышения учетной ставки американским регулятором цены на нефть рискуют снизиться в ответ на дополнительное укрепление доллара. Большинство аналитиков ожидает, что регулятор повысит ставку на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5% годовых.

Евро на форексе повышался днем на 0,33% до 1,0244 доллара.

В итоге доллар растет к рублю на 1,25%, евро – на 1,4%. Рублевая цена нефти составила около 5,75 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Доллару будет трудно преодолеть ближайшее сопротивление, находящееся в районе 59 рублей, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Скорее всего, попытка его пробоя будет совершена в конце текущей — в начале следующей недели, когда завершится налоговый период. Вероятно, этот фактор все же оказывает влияние на динамику рубля, который к текущему моменту нивелировал существенную часть потерь", — поясняет он.

Минфин, по-видимому, взялся за дело и не намерен давать шанса российской валюте на укрепление, рассуждает Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции".

"Если судить по ликвидности, то к середине дня объём сделок по китайскому юаню превысил объём по евро. Таким образом, мы можем предположить, что это могут быть или покупки импортёров, или валютные интервенции Минфина. Также, ЦБ РФ вынуждает банки продавать валюту, утверждая их на курсе девалютизации и повышая требования по резервированию по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте", — добавляет он, рассуждая факторах о курсообразования рубля.