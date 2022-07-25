МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Курс доллара к евро в понедельник вечером опускается на фоне склонности трейдеров к риску, рынки ожидают заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Америке стало страшно. Доллар укрепляется, но дела только хуже

По состоянию на 16.53 мск курс евро к доллару рос до 1,0243 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,021 доллара, курс доллара к иене поднимался до 136,53 иены со 136,05 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,4%, до 106,31 пункта.

В понедельник фондовые индексы Европы поднимаются, биржи США также в основном показывают рост в первые часы торгов. В то же время традиционно более надежное золото теряет в цене. Доллар также традиционно выступает как более надежный актив, поэтому склонность трейдеров к риску сдерживает спрос на него.

Внимание рынков на текущей неделе сосредоточено вокруг заседания Федеральной резервной системы, которое запланировано на 26-27 июля. Большинство аналитиков ожидают, что ФРС поднимет ставку на 75 базисных пунктов — до 2,25-2,5% годовых, в то время как некоторые допускают повышение и на 100 базисных пунктов. Повышение ставки традиционно поддерживает курс доллара, инвесторы будут следить за темпами повышения ставки на фоне высокой инфляции.

А в четверг станут известны данные по ВВП США во втором квартале. Аналитики полагают, что экономика страны, по первой оценке, выросла на 0,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после снижения на 1,6% в первом квартале.