МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. "Ростелеком" установил финальный ориентир ставки купона по биржевым облигациям объемом 15 миллиардов рублей в размере 8,75% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Источник: "Ростелеком" планирует собрать заявки на облигации 26 июля

Первоначальный ориентир купона был установлен на уровне не выше 9,45% годовых (доходность к погашению не выше 9,67% годовых), но в ходе сбора заявок был снижен до 8,75-8,8% годовых (доходность 8,94-8,99% годовых). Компания также увеличила объем размещения выпуска с 10 до 15 миллиардов рублей.

Компания ранее во вторник собирала заявки инвесторов на биржевые облигации серии 002Р-09R с погашением через три с половиной года и полугодовыми купонами. Техническая часть размещения облигаций предварительно назначена на 4 августа.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, БК "Регион", "Московский кредитный банк" и Россельхозбанк.