МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Возврат к торгам на фондовом и срочном рынке Московской биржи клиентов-нерезидентов из дружественных стран и с бенефициарами из России – позитивный сигнал, прокомментировал РИА Новости руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ "Финам" Дмитрий Леснов. Мосбиржа допустит на фондовый рынок нерезидентов из дружественных стран

Московская биржа с 8 августа допустит к торгам на фондовом и срочном рынках клиентов-нерезидентов из дружественных стран и с бенефициарами из России. Для предоставления доступа клиентам профессиональные участники обязаны провести идентификацию клиентов и их контролирующих лиц, а также предоставить дополнительные сведения о клиентах при их регистрации или внесении изменений в данные, представленные при регистрации.

"Это первый позитивный шаг для нерезидентов из дружественных стран. Безусловно, это хороший сигнал для всего рынка, потому что позволит выйти (из ценных бумаг) тем, кто давно собирался это сделать, но не мог из-за ограничительных мер. С другой стороны, это даст дополнительную ликвидность", — говорит Леснов.

Безусловно, сначала прокатится волна продаж по рынку, но через какое-то время она спадет, что даст возможность инвесторам нарастить свои портфели недооцененными российскими бумагами, считает он. "То есть, в конечном счете это будет позитив", — резюмировал он. Мосбиржа планирует изменить тарифы за операции на рынке акций

Что касается процедур идентификации клиентов и их контролирующих лиц брокерами, то Леснов считает ее достаточно простой.

"Предлагаемые биржей настройки не такие сложные, и того времени, которое она отвела для настройки внутренних систем профучастников, вполне достаточно — даже с запасом. Доработки там несущественные, и за три-четыре дня брокеры смогут перерегистрировать клиентов по новым правилам, что даст возможность проводить торговые операции", — сказал он.