МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду завершили торги преимущественно в плюсе, инвесторы ожидают результатов заседания Федеральной резервной системы США, свидетельствуют данные торгов. Курс юаня снизился под давлением проблем на китайском рынке жилья

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,05%, до 3275,76 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — вырос на 0,33%, до 2194,54 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 1,25%, до 20645 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,11%, до 2415,53 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,23%, до 6823,2 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,22%, до 27715,75 пункта.

Рынки находятся в ожидании корпоративной отчётности. На днях ожидается публикация отчетов таких компаний, как Samsung, Nissan Motors, Sony и LG Electronics.

Кроме того, инвесторы в Азии, как и во всем мире, ждут результатов заседания Федрезерва США.

Большинство аналитиков, опрошенных CME Group, ожидают, что регулятор повысит учетную ставку на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5% годовых, а четверть прогнозирует повышение на 100 базисных пунктов. Рынки также надеются получить подсказки относительно состояния экономики в Штатах, а значит, и в мире.