Азиатские фондовые индексы закрылись в основном ростом в ожидании итогов заседания ФРС США
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду завершили торги преимущественно в плюсе, инвесторы ожидают результатов заседания Федеральной резервной системы США, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,05%, до 3275,76 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — вырос на 0,33%, до 2194,54 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 1,25%, до 20645 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,11%, до 2415,53 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,23%, до 6823,2 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,22%, до 27715,75 пункта.
Рынки находятся в ожидании корпоративной отчётности. На днях ожидается публикация отчетов таких компаний, как Samsung, Nissan Motors, Sony и LG Electronics.
Кроме того, инвесторы в Азии, как и во всем мире, ждут результатов заседания Федрезерва США.
Большинство аналитиков, опрошенных CME Group, ожидают, что регулятор повысит учетную ставку на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5% годовых, а четверть прогнозирует повышение на 100 базисных пунктов. Рынки также надеются получить подсказки относительно состояния экономики в Штатах, а значит, и в мире.
https://1prime.ru/Financial_market/20220727/837620922.html