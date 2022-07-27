МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду растут на позитиве, вызванном отчетностью компаний, свидетельствуют данные торгов. Unicredit нарастил чистую прибыль в первом полугодии на 18,9 процента

По состоянию на 12.00 мск британский индекс FTSE 100 увеличивается на 0,42%, до 7336,85 пункта, французский CAC 40 — на 0,43%, до 6237,94 пункта, немецкий DAX — на 0,09%, до 13109,13 пункта.

Трейдеры следят за сезоном отчетности за полугодие. Так, чистая прибыль итальянской банковской группы Unicredit составила 2,3 миллиарда евро, что на 18,9% больше, чем год назад, а выручка выросла на 8% — до 9,8 миллиарда евро. Бумаги Unicredit растут в цене на 5,8%.

А акции норвежской нефтегазовой Equinor дорожают на 2,1% после того как компания сообщила, что ее чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, выросла за полугодие по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в три раза и составила 11,476 миллиарда долларов.