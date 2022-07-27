МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торговой сессии среды увеличивается по индексу Мосбиржи на 0,21% на позитиве от корпоративных историй, РТС растет на 2,29% за счет укрепления рубля, следует из данных торговой площадки.

Индекс Мосбиржи к 15.56 мск рос на 0,21%, до 2196,95 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,29%, до 1162,05 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" теряет 1,12 рубля, до 59,43рубля, евро — 1,52 рубля, до отметки 60,16 рубля.

"Российский фондовый рынок к середине сессии находился в плюсе, продолжая получать поддержку от корпоративных историй", — считает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В лидерах роста — расписки HeadHunter (+8,63%), Fix Price (+2,78%), акции "Новатэка" (+3,65%), "М.Видео" (+3,6%), "Татнефти" (+2,94%), "Северстали" (+2,63%), НЛМК (+1,95%), "Полюса" (+1,56%), "Русала" (+1,51%). Расписки Fix Price растут после публикации отчета за первое полугодие

"Fixprice в среду представил сильные операционные результаты за второй квартал текущего года, согласно которым выручка эмитента увеличилась на 27%. Рентабельность EBITDA по итогам первого полугодия составила 19,2% против 18,7% годом ранее", — замечает Кожухова.

Аналитики из "Freedom Finance Global" поясняют, что акции компаний нефтегазового сектора движутся вверх на фоне стремительного роста мировых цен на газ.

Лидерами снижения являются расписки X5 Group (-3,64%), VK (-3,46%) Cian (-3,38%), TCS Group (-2,38%), Ozon (-0,42%), акции "Яндекса" (-3,51%), "Иркута-3" (-3,29%), Polymetal (-2,4%).

"Расписки X5 Group вместе с рядом высокотехнологичных компаний в середине недели корректировались вниз после роста предыдущих сессий", — отмечает Кожухова.

Котировки "Яндекса" снижаются ввиду фиксации их покупателями прибыли: за последние три дня бумаги компании подорожали почти на 20%. После технической коррекции рост акций интернет-гиганта может продолжиться, добавили аналитики из "Freedom Finance Global".

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"С технической точки зрения индекс Мосбиржи показывает признаки разворота в попытке вернуться в прежний диапазон. Если ему удастся закрепиться выше 2150 пунктов, целью дальнейшего движения может стать уровень 2350 пунктов", — полагает Алексей Калачев из ФГ "Финам". Рубль корректируется вверх после четырех сессий падения

"Говорить про изменение тренда у металлургов точно не стоит, сейчас это технический отскок, который последовал за рынком из-за большой перепроданности бумаг. Если сегодня индекс Московской биржи закрепится выше 2200 пунктов, то вероятность начала восходящего тренда для многих российских бумаг высокая", — предполагает Андрей Эшкинин из компании "Алор Брокер".

Важную роль в динамике всех рынков способны сыграть сегодняшние итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые будут опубликованы в 21.00 мск, и последующая пресс-конференция ее главы (21.30 мск), отмечает Бабин. "Если риторика регулятора не будет слишком жесткой, а ставки повысят на ожидаемые 0,75 процентного пункта, рисковые активы способны продолжить рост, что окажет поддержку и нашему рынку", — прогнозирует он.

Эксперт добавил, что при реализации такого сценария индекс Мосбиржи до конца недели попытается пробить ближайшее сопротивление, находящееся на достигнутом сегодня максимуме 2220 пунктов.