МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду растут, инвесторы оценивают финансовую отчетность компаний, которая оказалась лучше ожиданий, свидетельствуют данные торгов. Microsoft опубликовал данные о чистой прибыли по итогам 2021-2022 фингода

По состоянию на 16.43 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,44% — до 31 900,24 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,87%, до 11 779,3 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,13%, до 3 965,24 пункта.

Инвесторы следят за сезоном финансовой отчетности компаний. Недавно о своих результатах отчитались такие крупные компании в США, как Visa, Microsoft и Google. Согласно отчетам первых двух, их чистая прибыль выросла по итогам финансового года.

Кроме того, американские инвесторы находятся в ожидании решения по монетарной политике Федеральной резервной системы США, которое будет объявлено позже в среду. Большинство аналитиков полагают, что регулятор повысит базовую ставку на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5% годовых.

"Хорошие отчеты от технологических гигантов Microsoft и Alphabet придали новый импульс рыночным настроениям в среду, вызвав надежды на то, что компании смогут справиться с ужесточением кредитно-денежных условий и замедлением роста экономики", — сказал порталу MarketWatch технический аналитик ActivTrades Пьер Вейре (Pierre Veyret).