Фондовые биржи Азии в основном растут на оптимизме из США
МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно растут вслед за рынками США, отреагировавших на решение Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.36 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растёт на 0,57%, до 3294,42 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,79%, до 2211,79 пункта, гонконгский Hang Seng Index уменьшается на 0,33%, до 20601,75 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивается на 0,67%, до 2431,64 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,87%, до 68882,4 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,16%, до 27759,5 пункта.
ФРС США по итогам июльского заседания второй раз подряд повысила учётную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 2,25-2,5% годовых.
Такое решение регулятора совпало с прогнозами аналитиков, и фондовые рынки в США отреагировали на него с оптимизмом, увеличившись в среду.
По словам исполнительного директора по макропродажам JPMorgan Australia Лоры Фитцсиммонз (Laura Fitzsimmons), которую цитирует агентство Блумберг, повышение ставки ФРС с этого момента может замедлиться. Однако к идее ее понижения в 2023 году стоит относиться скептически, добавила она.
https://1prime.ru/Financial_market/20220728/837629440.html