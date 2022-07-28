МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно растут вслед за рынками США, отреагировавших на решение Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов. Европейские биржи выросли на отчетах компаний в среду

По состоянию на 7.36 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растёт на 0,57%, до 3294,42 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,79%, до 2211,79 пункта, гонконгский Hang Seng Index уменьшается на 0,33%, до 20601,75 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивается на 0,67%, до 2431,64 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,87%, до 68882,4 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,16%, до 27759,5 пункта.

ФРС США по итогам июльского заседания второй раз подряд повысила учётную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 2,25-2,5% годовых.

Такое решение регулятора совпало с прогнозами аналитиков, и фондовые рынки в США отреагировали на него с оптимизмом, увеличившись в среду.

По словам исполнительного директора по макропродажам JPMorgan Australia Лоры Фитцсиммонз (Laura Fitzsimmons), которую цитирует агентство Блумберг, повышение ставки ФРС с этого момента может замедлиться. Однако к идее ее понижения в 2023 году стоит относиться скептически, добавила она.