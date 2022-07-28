МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром заметно растут, инвесторы оценивают данные минэнерго США о сокращении запасов сырья в стране, а также решения Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Азии в основном растут на оптимизме из США

По состоянию на 7.52 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть североморской марки Brent увеличивается на 0,93%, до 102,62 доллара за баррель, а сентябрьских фьючерсов на американскую WTI — на 1,05%, до 98,28 доллара.

Трейдеры продолжают отыгрывать данные минэнерго США о том, что коммерческие запасы бензина в стране за неделю по 22 июля упали на 4,5 миллиона баррелей, или на 1,1%, до 422,1 миллиона баррелей. Ожидалось уменьшение лишь на 1 миллион.

Также рынки оценивают итоги заседания ФРС США – регулятор второй раз подряд повысил учетную ставку на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%. Также в среду прошла пресс-конференция председателя Федрезерва Джерома Пауэлла. Как отметил аналитик VI Investment Corp Уилл Сунчиль Юнь (Will Sungchil Yun), которого цитирует агентство Блумберг, его комментарии помогли снизить инфляционное беспокойство и увеличить спрос на рисковые активы.