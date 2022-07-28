МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг завершили торги преимущественно в плюсе вслед за фондовыми рынками США, свидетельствуют данные торгов. Эксперты ждут снижения спроса на золото в Китае

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,21% — до 3282,58 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,4%, до 2203,24 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,34%, до 20599 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,82% — до 2435,27 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,97%, до 6889,7 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,36%, до 27815,48 пункта.

Позитивной динамике способствовало закрытие рынков США сильным ростом после решения американского центробанка, которое подкрепило ожидания, что регулятор не будет действовать более резко. По итогам июльского заседания ФРС второй раз подряд повысила учетную ставку на 75 базисных пунктов — до 2,25-2,5% годовых, как и ожидало большинство аналитиков.

"Поскольку во второй половине года разыграется перетягивание каната между опасениями инфляции и рецессии, мы ожидаем увидеть крайне волатильные рынки", — написал британский управляющий директор Charles Schwab Ричард Флинн (Richard Flynn) в заметке, которую цитирует агентство Блумберг.