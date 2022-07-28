МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к снижению по широкому кругу бумаг и теряет порядка 1% после роста в начале торгов четверга, участники рынка фиксируют прибыль, следует из данных Московской биржи и комментария РИА Новости аналитика. Курс рубля перешел к снижению после старта торгов

Рублевый индекс Мосбиржи к 12.20 мск снижался на 1,02% — до 2173,81 пункта, долларовый индекс РТС – на 1,29%, до 1139,02 пункта. В начале торгов индекс Мосбиржи поднимался до 2213,21 пункта, РТС – до 1173,71 пункта.

К текущему моменту заметно снижаются большинство акций нефтегазового сектора (в лидерах снижения акции "Роснефти", теряющие около 2% стоимости), банковского и финансового (например, бумаги Сбербанка снижаются на 1,3%), а также металлургического (снижение акций достигает 3%).

При этом депозитарные расписки компании "О'Кей" после выхода отчетности дорожают на 19,74% (а максимально подскакивали в цене на 28,45% — до 25,96 рубля).

"Главная проблема российского рынка — это отсутствие прозрачных экономических перспектив, поэтому периоды всплеска оптимизма сменяются фиксацией прибыли. Накануне мы наблюдали распродажи в бумагах IT-компаний, которые перед этим бурно росли в предыдущие дни. Торги четверга подтверждают идею фиксации прибыли после краткосрочных периодов роста", — прокомментировал РИА Новости Андрей Кочетков из "Открытие Research". "О'Кей" нарастил выручку на 11,5% во втором квартале

"Рынок неплохо поднялся с середины прошлой недели, соответственно, появилась краткосрочная перекупленность. Фиксируют прибыль по акциям Polymetal (-3,53%), которые росли два предыдущих дня. Распродажи в бумагах HeadHunter (-2,93%), которые дорожали на оживлении рынка найма персонала. Схожие причины по многим другим бумагам. Соответственно, это не какой-то стратегический разворот, а привычная пилообразная торговля, присущая рынку в последние недели", — добавил он.