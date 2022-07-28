МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в четверг снижаются, инвесторы оценивают финансовые результаты крупных компаний, свидетельствуют данные торгов. Microsoft опубликовал данные о чистой прибыли по итогам 2021-2022 фингода

По состоянию на 13.05 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,16%, до 32119 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,8%, до 12519 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,34%, до 4010,75 пункта.

Основные торги, таким образом, могут сегодня открыться также в минусе после выхода финансовой отчётности некоторых эмитентов.

Позднее будут опубликованы отчеты таких крупных компаний, как Apple и Amazon.