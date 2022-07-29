МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно опускаются, трейдеры оценивают данные о неожиданном снижении ВВП США, что может оказать влияние и на экономику в Азии, свидетельствуют данные торгов. Европейские биржи закрылись в основном ростом в четверг

По состоянию на 7.39 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,72%, до 3258,86 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,74%, до 2187,03 пункта, гонконгский Hang Seng Index падает на 2,22%, до 20165,18 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивается на 0,39%, до 2444,83 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,89%, до 6950,8 пункта. Японский Nikkei 225 уменьшается на 0,25%, до 27745,5 пункта.

Согласно первой оценке министерства торговли США, ВВП страны снизился второй квартал подряд – на 0,9% в пересчете на год. При этом ожидался, напротив, некоторый квартальный рост. Это усилило опасения по поводу возможной рецессии.

В то же время определенный оптимизм из США приносят корпоративные новости. В четверг о своих финансовых результатах за прошлый квартал отчитались такие гиганты как Apple и Amazon. Несмотря на опасения возможного влияния замедления экономики, показатели обеих компаний оказались лучше прогнозов, за счет чего их акции на постторгах дорожают на 3% и 13,6% соответственно.