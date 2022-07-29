МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в последний рабочий день месяца за счет макроэкономических факторов, которые повышают его привлекательность как актив-убежище, свидетельствуют данные торгов. Минфин оценил количество отказов в оформлении экспорта российского золота

По состоянию на 9.26 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 14 долларов, или на 0,8%, до 1764,3 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 3,26% — до 20,172 доллара за унцию.

Глобальная инфляция остаётся высокой, кроме того, согласно предварительной оценке министерства торговли США, экономика страны вступила в рецессию, что повышает "защитную" значимость золота. Данные о ВВП Штатов к тому же ослабили доллар, что даёт дополнительный позитив для котировок сырьевых биржевых активов, к которым относятся драгметаллы.

Сейчас и в дальнейшем может наблюдаться умеренный подъем цен на золото из-за сохранения инфляционного давления и рисков снижения экономической активности в мире, отметил редактор Gold Newsletter Бриэн Люндин (Brien Lundin), чье мнение приводит Market Watch.

И по итогам недели котировки золота могут снова оказаться в плюсе – с понедельника драгметалл подорожал более чем на 2%.