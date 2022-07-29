МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к умеренному снижению после позитивного старта и теряет порядка 0,3%, следует из данных Московской биржи. Курс рубля падает к доллару и евро на старте торгов

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.08 мск снижался на 0,34%, до 2181,81 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,88%, до 1117,8 пункта.

На старте торгов индекс Мосбиржи повышался на 0,12%.