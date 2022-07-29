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https://1prime.ru/Financial_market/20220729/837641232.html
Российский умеренно снижается после позитивного старта торгов
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. Российский рынок акций перешел к умеренному снижению после позитивного старта и теряет порядка 0,3%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.08 мск... ПРАЙМ, 29.07.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к умеренному снижению после позитивного старта и теряет порядка 0,3%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.08 мск снижался на 0,34%, до 2181,81 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,88%, до 1117,8 пункта.
На старте торгов индекс Мосбиржи повышался на 0,12%.