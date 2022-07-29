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https://1prime.ru/Financial_market/20220729/837641260.html
Курс рубля падает к доллару и евро на старте торгов
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. Курс нацвалюты РФ в начале торгов пятницы умеренно снижается: доллар почти достиг 61 рубля, евро дороже 62 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами... ПРАЙМ, 29.07.2022
валюта, рынки, новости, курс рубля, курс доллара, курс евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Курс нацвалюты РФ в начале торгов пятницы умеренно снижается: доллар почти достиг 61 рубля, евро дороже 62 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск повышается на 9 копеек, до 60,91 рубля, евро — на 50 копеек, до 62,26 рубля, следует из данных Московской биржи.