МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Курс нацвалюты РФ в начале торгов пятницы умеренно снижается: доллар почти достиг 61 рубля, евро дороже 62 рублей, следует из данных Московской биржи.

Московская Биржа

Российский умеренно снижается после позитивного старта торгов

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск повышается на 9 копеек, до 60,91 рубля, евро — на 50 копеек, до 62,26 рубля, следует из данных Московской биржи.