МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Курс нацвалюты РФ в начале торгов пятницы умеренно снижается: доллар почти достиг 61 рубля, евро дороже 62 рублей, следует из данных Московской биржи. Российский умеренно снижается после позитивного старта торгов

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск повышается на 9 копеек, до 60,91 рубля, евро — на 50 копеек, до 62,26 рубля, следует из данных Московской биржи.