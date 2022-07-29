МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги последнего рабочего дня месяца преимущественно в минусе на корпоративных новостях, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Европы заметно растут на корпоративной отчетности

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,89%, до 3253,24 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1%, до 2181,25 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,26%, до 20156,51 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,67%, до 2451,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,81%, до 6945,2 пункта, японский Nikkei 225 опустился на 0,05%, до 27801,64 пункта.

Инвесторы оценивали сообщение о том, что основатель Alibaba Group, крупнейшей интернет-компании Китая, работающей в сфере электронной коммерции, Джек Ма может отказаться от контроля над гигантом в сфере финтеха — Ant Group Co., треть которого принадлежит Alibaba. Трейдеры опасаются, что смена руководства может задержать долгожданное первичное публичное размещение акций Ant.

"Помимо беспокойства о доходах, есть некоторые опасения, что график листинга Ant может быть отложен из-за решения Джека Ма", — сказал агентству Блумберг глава отдела инвестиционной стратегии KGI Asia в Гонконге Кенни Вэнь (Kenny Wen).