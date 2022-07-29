МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Стоимость доллара к основным мировым валютам в пятницу вечером перешла к росту на данных макростатистики по США, свидетельствуют данные торгов. Названа настоящая цена доллара

По состоянию на 17.11 мск курс евро к доллару снижался до 1,0163 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0196 доллара; курс доллара к иене уменьшался до 133,95 иены со 134,28 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,1%, до 106,46 пункта. До выхода статистики индекс снижался.

Трейдеры обращают внимание на макростатистику конца рабочей недели. Согласно официальным данным, доходы населения США в июне выросли на 0,6% по сравнению с маем, прогнозировался рост на 0,5%. В то же время потребительские расходы увеличились на 1,1% в месячном выражении. Аналитики ожидали роста показателя на 0,9%.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в июле вырос до 51,5 пункта с июньских 50 пунктов, аналитики ожидали рост до уровня предварительной оценки в 51,1 пункта.