Цена меди падает почти на процент на данных о снижении активности в промышленности Китая
МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Цена на медь в понедельник утром опускается примерно на 1% после выхода данных о снижении активности в промышленности Китая, одного из крупнейших потребителей этого металла, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.24 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,91%, до 3,5595 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам предыдущих торгов стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 2%, до 7917,5 доллара, алюминия — на 1,32%, до 2488,5 доллара, цинка – на 4,7%, до 3308,5 доллара.
Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Китая, по данным делового издания Caixin, снизился до 50,4 пункта с уровня июня в 51,7 пунктов. Значение оказалось ниже прогноза в 51,5 пункта.
Эти данные заставляют сомневаться в устойчивости спроса на промышленные металлы на таком определяющем рынке, как китайский.
https://1prime.ru/Financial_market/20220801/837658871.html