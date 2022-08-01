МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Цена на медь в понедельник утром опускается примерно на 1% после выхода данных о снижении активности в промышленности Китая, одного из крупнейших потребителей этого металла, свидетельствуют данные торгов. Цена золота снижается после заметного роста на прошлой неделе

По состоянию на 8.24 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,91%, до 3,5595 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам предыдущих торгов стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 2%, до 7917,5 доллара, алюминия — на 1,32%, до 2488,5 доллара, цинка – на 4,7%, до 3308,5 доллара.

Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Китая, по данным делового издания Caixin, снизился до 50,4 пункта с уровня июня в 51,7 пунктов. Значение оказалось ниже прогноза в 51,5 пункта.

Эти данные заставляют сомневаться в устойчивости спроса на промышленные металлы на таком определяющем рынке, как китайский.