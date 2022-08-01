МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника после недолгого спада вышел в плюс и уже растет примерно на 0,3% по основному индексу, следует из данных Московской биржи. Курсы доллара и евро растут к рублю в начале торгового дня

Индекс Мосбиржи к 10.07 мск рос на 0,31% — до 2220,63 пункта, индекс РТС снижался на 0,67%, до 1121,71 пункта.