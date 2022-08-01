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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220801/837659672.html
Российский рынок акций вышел в плюс на страте торгов понедельника
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https://россиясегодня.рф
. Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника после недолгого спада вышел в плюс и уже растет примерно на 0,3% по основному индексу, следует из данных Московской... ПРАЙМ, 01.08.2022
индексы, рынки, новости, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника после недолгого спада вышел в плюс и уже растет примерно на 0,3% по основному индексу, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.07 мск рос на 0,31% — до 2220,63 пункта, индекс РТС снижался на 0,67%, до 1121,71 пункта.