МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций после колебаний в начале торгов перешел к уверенному снижению и теряет около 1,3% по основному индексу, следует из данных Московской биржи. Курс доллара к иене упал до нового шестинедельного минимума

Индекс Мосбиржи к 11.04 мск падает на 1,31%, до 2184,81 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,5%, до 1100,96 пункта.

Бумаги компании "О'Кей" при этом дорожают на 18,92%, продолжая отыгрывать финансовую отчётность. Максимально бумаги росли в цене на 23,62%, до 37,63 рубля — впервые с 21 февраля.

Также заметно дорожают акции "Ленты" — на 9,68%, максимально показывая рост на 17,9%, до 925,5 рубля, впервые с 25 апреля.