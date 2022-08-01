2022-08-01T11:14:28+03:00
2022-08-01T11:14:28+03:00
2022-08-01T11:14:28+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220801/837660360.html
Российский рынок акций перешел к уверенному снижению
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Российский рынок акций после колебаний в начале торгов перешел к уверенному снижению и теряет около 1,3% по основному индексу, следует из данных Московской биржи. Индекс... ПРАЙМ, 01.08.2022
индексы, рынки, новости, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс
https://1prime.ru/images/83227/13/832271317.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83227/13/832271317.jpg
https://1prime.ru/images/83227/13/832271314.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83227/13/832271314.jpg
https://1prime.ru/images/83227/13/832271311.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83227/13/832271311.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20220801/837659387.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций после колебаний в начале торгов перешел к уверенному снижению и теряет около 1,3% по основному индексу, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 11.04 мск падает на 1,31%, до 2184,81 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,5%, до 1100,96 пункта.
Бумаги компании "О'Кей" при этом дорожают на 18,92%, продолжая отыгрывать финансовую отчётность. Максимально бумаги росли в цене на 23,62%, до 37,63 рубля — впервые с 21 февраля.
Также заметно дорожают акции "Ленты" — на 9,68%, максимально показывая рост на 17,9%, до 925,5 рубля, впервые с 25 апреля.