МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Ведущий британский индекс акций сегодня продолжил свою победную серию, сообщило агентство Рейтер. Бумаги HSBC резко выросли после публикации оптимистичного прогноза по прибыли, в то время как ослабление инфляционных ожиданий снизило риски резкого повышения ставки Банком Англии на этой неделе. В Британии пожаловались, что Запад саботирует введение нефтяных санкций

Индекс "голубых фишек" FTSE 100 поднялся на 1,1%. В пятницу он достиг семинедельных максимумов.

Акции HSBC подскочили на 5,9% после того, как крупнейший в Европе банк объявил о повышении целевого показателя прибыльности и озвучил оптимистичный прогноз по дивидендам. Он выступил против предложения своего основного акционера Ping An Insurance Group Co of China о разделении бизнеса.

Более широкий банковский субиндекс прибавил 1,5%.

Акции образовательной группы Pearson выросли на 5,6%. Она подтвердила прогноз прибыли на весь год и заявила, что ее новая интегрированная структура под руководством Энди Берда помогает сокращать расходы и увеличивать выручку.

Индекс компаний со средней капитализацией FTSE 250 вырос на 1,6% после достижения семинедельного максимума на прошлой неделе.

Акции управляющей компании Quilter подскочили на 13,8% после сообщения СМИ о том, что NatWest Group рассматривает возможность ее покупки.

Инфляционные ожидания британцев, как показал опрос, в июле снова снизились, что может стать дополнительным аргументом в пользу того, что Банк Англии на этой неделе повысит процентные ставки лишь на четверть процентного пункта.