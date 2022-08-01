МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. В понедельник рубль опустился против доллара США до минимума более чем за три недели на фоне снижения цен на нефть и завершения периода уплаты налогов, который поддерживал российскую валюту, сообщило агентство Рейтер. Аналитик предупредил об опасных днях для доллара

В 07.29 рубль торговался на 1,1% ниже уровня закрытия пятницы, по 62,30 рубля за доллар, ранее достигнув минимума с 7 июля 62,4875. Против евро рубль потерял 1,9% и торговался по 63,66.

На прошлой неделе высокие цены на нефть и большое положительное сальдо текущего счета платежного баланса сдерживали снижение рубля, но все равно он потерял против доллара около 7%.

"Рубль устойчиво снижался в связи с окончанием периода уплаты налогов и дивидендов", — сказал начальник отдела инвестиций "Локо Инвест" Дмитрий Полевой.

Налоговый период, в течение которого компании обычно продают иностранную валюту, чтобы выполнить обязательства внутри страны, закончился на прошлой неделе.

По словам Полевого, пара доллар/рубль может скоро на некоторое время подняться до 63-65. Эксперт оценил последствия прекращения торгов долларами и евро на Мосбирже

Рынок также ожидает, что скоро правительство может изменить и вновь ввести в действие бюджетное правило, согласно которому сверхнормативные доходы от экспорта нефти должны направляться в резервный фонд, установив новую цену отсечения.

Власти также могут провести валютные интервенции, чтобы сдержать укрепление рубля.

С начала этого года рубль остается самой успешно торгуемой валютой в мире. Его поддерживают принятые Россией меры защиты финансовой системы в условиях санкций Запада.

Эти меры включают в себя ограничения на снятие физическими лицами иностранной валюты с банковских счетов.

На момент написания статьи нефть марки Brent торговалась со снижением на 0,5%, по 103,4 доллара США за баррель, отступив от достигнутых на прошлой неделе максимумов с начала июля.

По словам аналитиков "Промсвязьбанка", цена нефти будет влиять на рубль, который в понедельник, по всей видимости, будет торговаться против доллара США в диапазоне 61-63.