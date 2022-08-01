МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торговой сессии понедельника теряет по индексу Мосбиржи 0,88% на фоне ослабления рубля и фиксации прибыли по ряду эмитентов, следует из данных торговой площадки. Биржевые цены на газ в Европе превысили 2000 долларов тысячу кубометров

Индекс Мосбиржи к 15.10 мск снижается на 0,88%, до 2194,38 пункта, долларовый индекс РТС растет на 0,61%, до 1136,11 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" опускается на 83 копейки, до 60,79 рубля, евро — на 56 копеек, до 61,93 рубля.

"Российский фондовый рынок к середине сессии находился в минусе, оставаясь под влиянием более слабого рубля и фиксации прибыли по ряду эмитентов", — считает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА

Лидерами снижения являются расписки HeadHunter (-11,6%), Ozon (-5,1%%), ЦИАН (-5,16%), VK (-4.35%), Fix Price (-3,57%), TCS Group (-2,9%), АФК "Система" (-2,75%).

Кожухова обращает внимание, что бумаги высокотехнологичных компаний в начале недели продолжали корректироваться вслед за резким ростом в предыдущие сессии. Японские фондовые индексы завершили день уверенным ростом

"Если посмотреть на график движения акций ЦИАН — в предыдущую сессию был рост на 11%, а сегодня падение на 5%. Это просто волатильность", — поясняет Виктор Тунев из УК "Ингосстрах Инвестиции".

В лидерах роста — расписки "О'Кей" (+10,97%), Globaltrans (+3,41%), акции ЦИАН (+16,6%), "Распадской" (+4,81%), ММК (+3,99%), "Лукойла" (+2,91%), "Северстали" (+2,04%), "Иркута-3" (+1,73%), "Башнефти" (+1,57%), "Мечела" (+1,4%).

Аналитики из "Фридом Финанс" отмечают, что "Лукойл" представил успешные результаты по РСБУ за первое полугодие. Нефтедобытчик увеличил объем чистой прибыли до 520,5 миллиарда рублей, утроил валовую прибыль, которая достигла 736 миллиардов рублей, и нарастил выручку в 1,9 раза, до 1,74 триллиона рублей.

"Акции сталелитейных компаний в понедельник повышались на фоне обсуждения состояния отрасли с Владимиром Путиным и, в частности, предложений скорректировать акциз на жидкую сталь и проработать вопрос закупок металлопродукции в госрезерв с возможностью ее использования для интервенций на внутреннем рынке", — поясняет Кожухова из ИК "Велес Капитал". Национальная биржа начнет аукционы по закупке зерна в госфонд 1 августа

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Индекс Мосбиржи остается в диапазоне, который сформировался во второй половине предыдущей недели. Сегодня он предпринял неудачную попытку пробить его верхнюю границу 2220 пунктов, нижняя граница 2170 пунктов может выступить в качестве поддержки. Она будет проверена на прочность в случае ухудшения ситуации на мировых рынках, особенно на сырьевом, а также если рубль продолжит укрепляться", — прогнозирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Российский рынок в понедельник продолжает свое движение в небольшом боковом канале, расположенном на отметках 2170-2220 пунктов по индексу Московской Биржи, уточняет Андрей Эшкинин из "Алор Брокер". "Вероятно, сегодня никаких изменений наблюдаться не будет, однако тестирование уровня сопротивления на отметках 2220 станет отличным завершением торгов", — полагает он.