МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Курс юаня к рублю падает более чем на 5%, опережая доллар и евро, которые теряют более 3%, следует из динамики торгов на Московской бирже. Reuters: курс юаня остается в нисходящем тренде

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.38 мск снижался на 2,16 рубля, до 59,46 рубля, евро — на 1,88 рубля, до 60,59 рубля, юаня — на 50 копеек, до 8,83 рубля. Таким образом, на текущий момент доллар к рублю теряет 3,55%, евро — 3,01%, юань — 5,33%.

Китайская валюта находится под большим давлением, чем доллар и евро на фоне ожидаемого визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань.

Пелоси в понедельник находится в Сингапуре с визитом во главе делегации конгресса США. Делегация, в составе которой только конгрессмены-демократы, начала с посещения Сингапура свое турне по странам Азии, в которое входят также визиты в Японию, Южную Корею и Малайзию.

СМИ США предполагают, что Пелоси в ходе азиатского турне может посетить также и Тайвань, куда она собиралась отправиться в апреле, но не смогла осуществить этот план из-за заболевания коронавирусной инфекцией. Сама спикер конгресса ничего не говорила о планах посещения Тайваня в ходе нынешней азиатской поездки.