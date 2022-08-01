МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник вечером перешла к росту на заметном снижении курса доллара и доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. Цена на золото растет вторую неделю подряд

По состоянию на 18.41 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 3,75 доллара, или на 0,2%, до 1785,35 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,48% — до 20,293 доллара за унцию.

На рынке драгоценного металла в понедельник вечером наблюдается положительная динамика на фоне нескольких факторов. Во-первых, слабый курс американской валюты по отношению к другим основным валютами делает золото более выгодным для покупки. Индекс доллара снижается на 0,59%, до 105,28 пункта.

Во-вторых, падение доходности казначейских гособлигаций США до 2,591% с уровня предыдущего закрытия в 2,642% также способствует подъему цены на драгметалл. Инвесторы по-прежнему оценивают вероятность рецессии в связи с повышением ставки Федрезервом США.

По словам рыночного аналитика Oanda Крейга Эрлама (Craig Erlam), которые приводит агентство Блумберг, золото может выиграть от бегства в безопасные гавани на чрезвычайно высокой инфляции и вероятности дальнейшего повышения ставок.