МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил снижение и падает по широкому кругу бумаг, индекс Мосбиржи теряет порядка 2,4%, следует из данных торговой площадки. Мосбиржа выпустила рекомендации по раскрытию информации

Рублевый индекс Мосбиржи к 11.48 мск снижался на 2,36% — до 2066,58 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,07%, до 1081,95 пункта. Ранее в ходе торгов пятницы падение индекса Мосбиржи достигало 3,06%, а сам он проседал до 2052,71 пункта.

В лидерах падения – акции "Яндекса" (-4,9%), "Газпрома" (-3,8%), "Русала" (-3,23%), "Новатэка" (-2,97%), привилегированные акции Сбербанка (-2,52%), его обыкновенные акции (-2,4%). Также падают бумаги нефтяных компаний, ритейлеров (расписки "О'Кей" теряют 7,51%, Ozon – 5,5%) и бумаги транспортного сектора.