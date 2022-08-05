МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу показывают снижение, рынки продолжают оценивать финпоказатели компаний по итогу минувшего квартала и полугодия, свидетельствуют данные торгов. Немецкие промышленники нарастили производство в июне

По состоянию на 12.09 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 0,14%, до 7437,68 пункта, французский CAC 40 — на 0,49%, до 6481,63 пункта, немецкий DAX — на 0,15%, до 13642,17 пункта.

Бумаги страховой компании Allianz дешевеют на 2,4%, ее чистая прибыль за второй квартал снизилась на 23%. Акции британского рекламного холдинга WPP дешевеют на 6,8% после публикации финотчености за первое полугодие, хотя компания и сообщила о росте выручки на 10%, а операционной прибыли — на 11%.

Акции Deutsche Post DHL Group в то же время дорожают на 5,7% после того, как немецкая компания сообщила о росте выручки во втором квартале на 23% в годовом выражении.

Несколько сдерживает снижение немецкого DAX макростатистика по Германии. Промпроизводство в стране в июне неожиданно выросло — на 0,4% к маю, хотя аналитики ожидали снижение на 0,3% в месячном выражении.