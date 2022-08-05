МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе спада российского рынка акций по индексу Мосбиржи и курса рубля к доллару и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. Эксперты прокомментировали падение российского рынка акций в пятницу

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи на следующей неделе снизится на 0,96%, до 2034,64 пункта, РТС — на 1,11%, до 1060,38 пункта.

Цена на нефть марки Brent сократится в пределах 1 доллара, до 95,17 доллара за баррель, курс евро на форексе вырастет менее чем на 1 цент – до 1,026 доллара, оценивают аналитики.

Курс доллара поднимется на 5 копеек, до 60,64 рубля, евро — на 76 копеек, до 62,31 рубля, ожидают эксперты.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Мировые рынки остаются крайне волатильными, однако потенциал продолжения роста по-прежнему присутствует, считает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

"Событие на Тайване не вызвало избыточно агрессивных действий со стороны Китая, что позволило рынкам вернуться на траекторию роста. Кроме того, сезон отчетностей в США развивается по более оптимистичному сценарию по сравнению с рыночными ожиданиями, что придает дополнительный импульс росту. В довершение, нисходящая динамика цен на продовольствие в мире, а также нефтяных котировок снижает инфляционные ожидания", — говорит он.

Валерий Вайсберг из ИК "Регион" считает, что сохраняющаяся решимость центральных банков повышать ставки в борьбе с инфляцией продолжит оказывать давление на товарные рынки.

"Нефть останется в нисходящем тренде, и по марке Brent может быть протестирован уровень 90 долларов за баррель. При этом остальные товарные рынки будут также торговаться несколько ниже, чем на прошедшей неделе. Основной страх рынка в этой части будет связан с ожиданием рецессии", — считает Андрей Манько из РИА Рейтинга.

Елена Кожухова из "Велес Капитала" также согласна, что нефтяные котировки, скорее всего, будут стремиться к обновлению минимумов с начала текущего года.

Из важной макростатистики будущей недели можно выделить предварительную оценку уровня производительности в несельскохозяйственном секторе США во второй квартал (вторник), данные по темпам роста потребительских цен в июле в Китае, Германии и Соединенных Штатах (среда), напоминает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Также на неделе рынок ожидает показатели производственной инфляции в США в июле и недельное число обращений американцев за пособиями по безработице, ежемесячный отчет ОПЕК (четверг), объём промышленного производства в еврозоне в июне, оценка ВВП России за второй квартал 2022 года (пятница). В рамках сезона корпоративных отчетностей на рынке США продолжат выходить финансовые результаты компаний, в том числе BioNTech, AIG, Tyson Foods, Take-Two, Emerson, Sysco, Walt Disney, NetEase и другие, добавляет он.

РУБЛЬ ОСЛАБНЕТ

Кожухова считает, что рубль сохраняет стабильность и движется в рамках диапазонов 49-65 рублей против доллара и 53-66 рублей против евро, выход за пределы которых может стать сигналом в пользу начала нового краткосрочного тренда.

"Фактор активизации нерезидентов на рынке акций может поддержать курс доллара, нивелировать продажи со стороны экспортеров и отсутствие новостей по модификации бюджетного правила. Мы ожидаем, что пара доллар-рубль попытается подняться к уровню 62 рублей, хотя не уверены, что эта отметка будет удержана по итогам недели", — отмечает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

По мнению Манько, пара евро-доллар продолжит находиться в боковом тренде 1,01-1,03. Больше определенности возникнет только в сентябре, а пока ожидания по темпам ужесточения ДКП в развитых странах уже заложены в котировки.

"Сохраняющийся рост импорта постепенно будет способствовать ослаблению российской валюты", — прогнозирует Вайсберг.

Ващенко заключает, что доллар, вероятнее всего, будет торговаться вблизи отметки 60 рублей.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

После начала торгов дружественными нерезидентами на российском фондовом рынке можно ожидать возрастания волатильности, однако перелома в тенденции мы при этом не ожидаем. Скорее всего, российский рынок продолжит постепенно снижаться в ближайшее время", — говорит Манько из РИА Рейтинга.

На следующей неделе российский рынок может оставаться под среднесрочным нисходящим давлением и продолжить движение к новым локальным минимумам, считает Кожухова из "Велес Капитала". Основные причины такой динамики следующие: отсутствие веских оптимистичных сигналов, а также появление дополнительного фактора риска – возвращения к торгам акциями и инструментами срочного рынка Мосбиржи инвесторов из дружественных стран с понедельника, 8 августа.

"Первой реакцией после нескольких месяцев невозможности совершать операции могут оказаться продажи, после чего инвесторы могут приступить в том числе к стратегическим покупкам на среднесрочную перспективу. Индекс Мосбиржи на этом фоне рискует обновить июльский минимум 2022 года и продвинуться ниже, а индекс РТС при негативном сценарии может проверить на прочность минимумы с конца апреля и опуститься ниже 1000 пунктов", — полагает аналитик.

Локтюхов из Промсвязьбанка опасается, что возможные продажи со стороны нерезидентов в условиях безыдейности, царящей на российском рынке акций и рынке нефти, могут усилить откат рынка акций и привести к уходу индекса Мосбиржи ниже 2000 пунктов — как минимум, локально.

Учитывая, что доля оборота нерезидентов из дружественных стран была ранее на уровне около 1%, эти опасения могут быть преувеличенными, не исключает Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

На взгляд Ващенко из Freedom Finance Global, появление нерезидентов не приведет к резкому падению или росту котировок основных бумаг к концу недели, но кратковременное усиление волатильности исключать нельзя.

Эксперт ожидает, что рынок продолжит боковую динамику, основная причина — разгар сезона летних отпусков. Драйверов для заметного роста или коррекции нет, торговая активность инвесторов снижается, добавляет он. Ориентир по индексу Мосбиржи — диапазон 2050-2150 пунктов, прогнозирует аналитик.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Несколько лучше рынка могут быть акции строительных компаний, а хуже рынка — акции ритейлеров, полагает Манько из РИА Рейтинга.

В России на следующей неделе ожидается публикация финансовых результатов "Русагро", VK, "Распадской" и "Русала". АФК "Система" проведет годовое общее собрание акционеров, напоминает Кожухова из "Велес Капитала".

Ващенко из Freedom Finance Global считает, что лучше рынка будут бумаги металлургического сектора, где вероятны спекулятивные покупки, а аутсайдерами станут акции нефтегазовых компаний, поводом является коррекция цены на нефть ниже 100 долларов за баррель.