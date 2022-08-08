Эксперт Суверов: юрлица будут до последнего торговать долларами и евро на Мосбирже
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Корпоративные клиенты уйдут с торгов долларами и евро на Московской бирже последними, хоть меры по девалютизации и толкают их к такому шагу, решающим фактором может стать наложение санкций на Национальный клиринговый центр (НКЦ), прокомментировал РИА Новости инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.
Ряд западных государств с февраля начали блокировать иностранные активы России и российских банков, а также ограничивать операции российских банков в основных мировых резервных валютах, напоминает эксперт. Он также ссылается на ЦБ РФ — регулятор отмечает, что такие валюты стали "токсичными" для использования как в международном, так и во внутреннем платежном обороте.
В результате, обращает внимание Суверов, НКЦ ввел повышенные комиссии на долларовые и евроактивы. Следом банки и брокеры стали повышать комиссии по аналогичным счетам и сделкам, перекладывая ответственность за риски на клиентов, поясняет он.
Активный рост издержек биржевых торгов недружественными валютами для розничных клиентов начался недавно, до этого "физики" считали само собой разумеющимся возврат их долларовых и евроактивов, комментирует эксперт. Однако после санкций на НДЦ (Национальный депозитарный центр) аналогичные риски нависли над НКЦ, и клиентам приходится брать их на себя, добавляет он.
"Для корпоративных клиентов этот процесс идет уже пару месяцев, и они уже "в теме", да и биржевая деятельность у них с "физиками" немного разная. Для "юриков" — это бизнес: продажа экспортной выучки или покупка валюты для импорта, и они свои издержки от операций закладывают в свою себестоимость. Поэтому уходить с биржи они не спешат, пока нет санкций на НКЦ. Физики более склонны к спекуляциям на бирже или сохраняют средства на валютных счетах, а девалютизация их съедает, потому они быстрее задумаются о сокращении таких операций", — говорит Суверов.
Что касается объема биржевых торгов валютой, то они в целом пока остаются стабильными, однако со временем будут сокращаться, поскольку рост объема торгов юанем и другими дружественными валютами (которым не будут страшны возможные санкции на НКЦ) не сможет компенсировать убывание из-за девалютизации объемов по доллару и евро, резюмирует эксперт.
https://1prime.ru/Financial_market/20220808/837724471.html