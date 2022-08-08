МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Корпоративные клиенты уйдут с торгов долларами и евро на Московской бирже последними, хоть меры по девалютизации и толкают их к такому шагу, решающим фактором может стать наложение санкций на Национальный клиринговый центр (НКЦ), прокомментировал РИА Новости инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. Эксперт назвал валюту, которая "подпирает" доллар

Ряд западных государств с февраля начали блокировать иностранные активы России и российских банков, а также ограничивать операции российских банков в основных мировых резервных валютах, напоминает эксперт. Он также ссылается на ЦБ РФ — регулятор отмечает, что такие валюты стали "токсичными" для использования как в международном, так и во внутреннем платежном обороте.

В результате, обращает внимание Суверов, НКЦ ввел повышенные комиссии на долларовые и евроактивы. Следом банки и брокеры стали повышать комиссии по аналогичным счетам и сделкам, перекладывая ответственность за риски на клиентов, поясняет он.

Активный рост издержек биржевых торгов недружественными валютами для розничных клиентов начался недавно, до этого "физики" считали само собой разумеющимся возврат их долларовых и евроактивов, комментирует эксперт. Однако после санкций на НДЦ (Национальный депозитарный центр) аналогичные риски нависли над НКЦ, и клиентам приходится брать их на себя, добавляет он.

"Для корпоративных клиентов этот процесс идет уже пару месяцев, и они уже "в теме", да и биржевая деятельность у них с "физиками" немного разная. Для "юриков" — это бизнес: продажа экспортной выучки или покупка валюты для импорта, и они свои издержки от операций закладывают в свою себестоимость. Поэтому уходить с биржи они не спешат, пока нет санкций на НКЦ. Физики более склонны к спекуляциям на бирже или сохраняют средства на валютных счетах, а девалютизация их съедает, потому они быстрее задумаются о сокращении таких операций", — говорит Суверов.

Что касается объема биржевых торгов валютой, то они в целом пока остаются стабильными, однако со временем будут сокращаться, поскольку рост объема торгов юанем и другими дружественными валютами (которым не будут страшны возможные санкции на НКЦ) не сможет компенсировать убывание из-за девалютизации объемов по доллару и евро, резюмирует эксперт.