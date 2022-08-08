МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром немного снижается на перспективах дальнейшего повышения ставки Федрезервом США, свидетельствуют данные торгов. Сенат США поддержал "закон о борьбе с инфляцией"

По состоянию на 8.27 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 2,75 доллара, или на 0,15%, до 1788,7 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,24% — до 19,89 доллара за унцию.

На рынке драгоценного металла в понедельник утром наблюдается отрицательная динамика, чему способствуют ожидания дальнейшего повышения учетной ставки Федеральной резервной системой США после выхода данных по рынку труда в стране.

Так, безработица в июле снизилась до 3,5% с уровня июня в 3,6%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 528 тысяч. Аналитики ожидали сохранения показателя на уровне июня. Увеличение числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны прогнозировалось на уровне в 250 тысяч.

"Поддержке со стороны геополитической напряженности "противостоит устойчивость доллара США после выхода достоверного отчета о занятости в США и "ястребиных" комментариев чиновников ФРС", — сказал агентству Блумберг вице-президент отдела сырьевых товаров Kotak Securities Ривандра Рао (Ravindra Rao).