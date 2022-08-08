МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Сдвиг сроков выхода нерезидентов из дружественных стран и с бенефициарами из России на российский рынок акций толкнёт его вверх, спекулятивная идея теряет свой смысл, а ранее открытые короткие позиции будут закрываться, сказал РИА Новости инвестиционный стратег компании "Алор Брокер" Павел Веревкин. Мошенники начали предлагать услуги по разблокировке иностранных акций

Московская биржа сообщила в пятницу, что в связи с указом президента РФ №520 от 5 августа 2022 года с 8 августа допустит нерезидентов из дружественных стран и бенефициаров из России к торгам только на срочном рынке, а о дате допуска к торгам на фондовом объявит дополнительно.

"Участники торгов заблаговременно закладывали риски появления дополнительного навеса предложения со стороны разблокированных нерезидентов. Оценки потенциальных объемов на продажу широко варьировались в зависимости от аналитиков, тем не менее основной сценарий предполагал, что нерезиденты все же будут выходить из российских активов. С учетом этих обстоятельств спекулянты на прошлой неделе наращивали объемы коротких позиций", — говорит Веревкин.

"Теперь, когда сроки возврата нерезидентов на рынок акций сдвигаются, спекулятивная идея теряет свой смысл, ранее открытые "шорты" могут активно закрываться в начале торговой сессии, тем самым толкая цены вверх. Вероятно, позитивная динамика будет более выражена в бумагах Сбербанка и "Газпрома", — отмечает эксперт.

Краткосрочной целью роста индекса Мосбиржи может стать область 2180 пунктов, однако о полноценном развороте российского рынка говорить еще слишком рано, заключает он.