МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. "СПБ Биржа" возобновит с 10 августа основную торговую сессию с 10.00 мск, инвесторы и участники торгов смогут заключать биржевые сделки с ценными бумагами 200 международных компаний, говорится в сообщении торговой площадки. Эксперт оценил последствия переноса даты выхода нерезидентов на рынок акций

"СПБ Биржа" с 10 августа 2022 года возобновит проведение основной торговой сессии по группе инструментов "иностранные ценные бумаги" с 10.00 по московскому времени: инвесторы и участники торгов смогут заключать биржевые сделки с ценными бумагами 200 международных компаний", — сообщает торговая площадка.

Биржевые торги остальными ценными бумагами, входящими в группу инструментов "иностранные ценные бумаги", с листингом в США и доступными для заключения сделок (суммарно более 1700 акций и депозитарных расписок), будут начинаться в 15.30 мск, отмечается там же.

"Обращаем внимание, что время проведения торгов ценными бумагами из группы инструментов "иностранные ценные бумаги" с листингом в Гонконге остается без изменений. Биржевые торги проводятся с 08.00 до 18.00 мск", — также напоминает биржа.

"СПБ Биржа" — основная площадка по торговле иностранными акциями в России и крупнейший организатор подобных торгов в российской юрисдикции.