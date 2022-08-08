МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Японский Nikkei в понедельник вырос до максимума более чем за четыре месяца, сообщило агентство Рейтер. Инвесторы активно покупали акции компаний, сообщивших о благоприятных перспективах, тогда как осторожность в преддверии выхода американских данных по потребительским ценам ограничила рост на рынке. Япония намерена сохранить доли в проекте "Сахалин—1"

Nikkei поднялся на 0,26% до 28249,24 пункта, максимума с 29 марта. Индекс вырос четвертую сессию подряд. Более широкий Topix набрал 0,22% до 1951,41 пункта.

S&P 500 и Nasdaq Composite в пятницу снизились, а Dow Jones Industrial Average вырос. Благоприятный отчет по рынку труда США укрепил ожидания насчет более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

Макроданные показали, что американские работодатели в июле наняли гораздо больше работников, чем ожидалось. Июль стал 19-м месяцем подряд, когда был зафиксирован рост числа рабочих мест, притом что уровень безработицы в прошлом месяце упал до допандемийного уровня в 3,5%.

Теперь внимание переключается на июльские данные по потребительским ценам. Как ожидается, рост цен в США немного замедлился, однако базовая инфляция, вероятно, вновь ускорилась.

"Уолл-стрит неоднозначно отреагировала на статистику по рынку труда, поэтому инвесторам в Японии сложно делать уверенные ставки. Они ждут американских данных по потребительским ценам, — сказал Такатоси Итосима, аналитик Pictet Asset Management Japan. — Пока ФРС будет принимать решения исходя из экономических данных, инвесторам придется ждать свежих ключевых индикаторов для принятия собственных решений".

Акции Bandai Namco подорожали на 4,06% после того, как разработчик видеоигр повысил прогноз по прибыли за полгода.

Бумаги Suzuki Motor подскочили на 10,44%: автопроизводитель отчитался о росте операционной прибыли за последний квартал на 36,8%.

Бумаги Canon набрали 4,63% после того, как компания объявила о втором в этом году выкупе акций.