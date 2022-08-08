МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торговой сессии понедельника практически отыграл падение пятницы и растет на 2%, продолжая отыгрывать новость о допуске нерезидентов пока только к срочному рынку акций РФ, следует из данных торговой площадки и комментариев аналитиков. "СПБ Биржа" возобновит основную сессию с иностранными акциями с 10.00 мск

Индекс Мосбиржи к 15.31 мск растет на 2,02%, до 2095,72 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,3%, до 1097 пунктов.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается в то же время на 36 копеек, до 60,21 рубля, евро — на 44 копейки, до 61,10 рубля.

Рост рынка акций связан с решением Банка России снизить давление на котировки акций из-за продаж со стороны нерезидентов, считает Виктор Тунев из УК "Ингосстрах-Инвестиции".

"В пятницу после закрытия основного рынка вышла новость, что в понедельник на рынок не выйдут "дружественные нерезиденты" и КИКи. Им пока будет доступен только рынок фьючерсов. В пятницу на вечерней сессии по фьючерсам мы уже видели, как рынок отыграл почти все пятничное падение. Но рынок акций все ещё значительно ниже, чем неделю назад, когда началось падение на ожидании распродаж со стороны нерезидентов", — добавил он.

"Данный шаг торговая площадка объяснила необходимостью дополнительной настройки биржевых систем в связи с опубликованным в тот же день указом президента РФ, затрагивающим операции нерезидентов на российском финансовом рынке", — пояснил Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Лидеры роста котировок — расписки компании "О'Кей" (+19,27%), Head Hunter (+6,67%), VK (+5,62%), "Циан" (+5,26%), Fix Price (+4,9%), X5 Group (+4,68%),

Что касается VK, то они дорожают вместе со всем рынком в рамках коррекционного отскока, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"В этот четверг компания должна представить финансовые результаты за 2-й квартал 2022 года и, вероятно, продемонстрирует разнонаправленную динамику в различных бизнесах холдинга, в итоге показывая рост общей выручки лишь на 2% в годовом выражении при падении EBITDA более чем на 40% из-за негативной динамики в игровом сегменте и существенного увеличения инвестиций на новые проекты", — пояснила она.

В лидерах снижения котировок — префы "Транснефти" (-1,23%), акции "Соллерса" (-0,58%), ДВМП (-0,58%), НЛМК (-0,4%), "Россетей" (-0,05%).

Аналитики из Freedom Finance Global замечают, что акции компании "Соллерс" продолжают дешеветь из-за отчетности, вышедшей еще на прошлой неделе. В июле продажи автомобилей упали на 58,2% в годовом выражении.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Перенос участия нерезидентов в основных торгах повлияет на рынок в лучшую сторону в плане роста потому, что нерезиденты, которые планировали уйти, играли бы на пользу доллару и на ослабление рубля, считает Олег Абелев из компании "Риком траст".

"Многие пытались открыть под это короткие позиции, но после указа президента от 5 августа поняли, что допуска не будет, и будут свои короткие позиции закрывать, что повлечет плавный рост рынка", — полагает он.

"На зарубежных фондовых площадках в понедельник преобладал оптимизм, который коснулся и российского рынка, отступившего от локальных минимумов по индексам Мосбиржи и РТС ввиду отсрочки прихода нерезидентов в акции. На начало недели в целом не намечено значимых макроэкономических и корпоративных событий, в связи с чем общее направление движения рынков до конца сессии при прочих равных, вероятно, не изменится", — прогнозирует Кожухова.