МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Котировки золота возобновили рост на фоне ослабления доллара и снижения доходности казначейских облигаций. Основное внимание рынка приковано к данным США по инфляции, которые выйдут позднее на этой неделе и могут повлиять на дальнейшую политику ФРС, сообщает агентство Рейтер. Спрос на золото в Китае вырос на этой неделе

Около 12.52 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось с повышением на 0,5%, по 1782,36 доллара за унцию. По итогам сессии пятницы спот-цены упали на 1%. Фьючерсы на золото на COMEX торговались с повышением на 0,4%, по 1798,40 доллара за унцию.

"Доллар США и доходность казначейских облигаций немного снижаются в начале этой недели. При этом в пятницу они росли после выхода данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США", — отметил Хан Тан, старший рыночный аналитик Exinity.

Доллар США ослабевает, а доходность 10-летних казначейских облигаций снижается.