МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Цена на золото поднимается, удерживаясь немного выше 1800 долларов за тройскую унцию, на фоне удешевления доллара к основным мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. Reuters: золото дорожает на фоне снижения доллара и доходности гособлигаций

По состоянию на 18.04 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 13,05 доллара, или на 0,73%, до 1804,25 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 3,91% — до 20,617 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,43%, до 106,16 пункта. Его ослабление делает золото более доступным для покупки в другой валюте.

Основное внимание трейдеров на текущей неделе обращено к статистике по годовой инфляции в США за июль, которая будет опубликована в среду. Аналитики полагают, что инфляция в стране замедлилась до 8,7% после 9,1% в июне. Значение июня является максимальным с ноября 1981 года.

Статистика учитывается Федеральной резервной системой (ФРС) США при принятия решения о ставке, что отражается на курсе доллара, к которому чувствительно золото.