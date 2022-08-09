МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Фондовый индекс Тайваня во вторник закрылся ростом на 0,2%, инвесторы оценивают макростатистику, свидетельствуют данные торговой площадки. Китай скупает уголь, нефть и газ по всему миру

Индекс Тайваньской фондовой биржи TAIEX закрылся во вторник ростом на 0,2%, до 15 050,28 пункта. Днем ранее индекс закрылся небольшим снижением на фоне беспокойства трейдеров о возможном внешнеполитическом обострении.

Во вторник трейдеры обратили внимание на макростатистику из Тайваня. Так, экспорт в июле в месячном выражении подскочил на 14,2%, ожидалось увеличение лишь на 11,65%. Импорт также поднялся — на 19,4%, вместо ожидаемых 15,85%.

Кроме того, рынки реагируют на заявление представителя тайваньского финансового ведомства Beatrice Tsai о том, что экономические меры Китая против Тайваня вряд ли окажут серьезное влияние на торговлю между двумя экономиками, учитывая их тесную взаимосвязь.

Китай на прошлой неделе приостановил импорт рыбы и фруктов из Тайваня, ссылаясь на чрезмерное количество пестицидов, обнаруженных в продуктах с прошлого года, а также на то, что некоторые упаковки замороженной рыбы в июне дали положительный результат на коронавирус. Экспорт природного песка, используемого в строительстве, также был запрещен.

В то же время рынки продолжают оценивать неоднозначную внешнеполитическую обстановку между Китаем и Тайванем. Китай в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань организовал масштабные учения с использованием ракет, авиации и военных кораблей. Учения стартовали 4 августа и до сих пор продолжаются.